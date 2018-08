(wS/ots) Siegen 21.08.2018 | Ein Unbekannter warf in der Nacht zu Dienstag um 03 Uhr mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Vereinsheimes in der Siegener Porschestraße ein und richtete dadurch einen Sachschaden von mehrehren hundert Euro an.

Sachdienliche Hinweise zu dem Übeltäter nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.

