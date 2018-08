Sperrung! Reinigungsarbeiten im Ziegenbergtunnel

(wS/red) Siegen 01.08.2018 | Die Straßenmeisterei Kreuztal wird in dieser Woche den Ziegenbergtunnel in Siegen reinigen.

Hierfür ist es notwendig die B62/HTS jeweils für eine Nacht in je eine Fahrtrichtung zu sperren. Die Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung Süden (Eiserfeld) werden ab heute (01.08) 21Uhr bis Donnerstag (02.08) ca. 6Uhr stattfinden. Hier wird der Verkehr an der Ausfahrt City-Galerie abgeleitet.

In Fahrtrichtung Norden (Kreuztal) wird die B62/HTS am Donnerstag (02.08) ab 21Uhr bis voraussichtlich (03.08) 6Uhr, wegen der Sperrung der Rampe Eintracht/Siegerlandhalle, bereits ab der Ausfahrt Siegen-Rinsenau voll gesperrt.

Umleitungen werden über die Berliner -, Koblenzer- und Eiserfelder Straße ausgeschildert.

