Volksbank in Südwestfalen eG begrüßt zwölf neue Auszubildende

(wS/vb) Siegen 03.08.2018 | Am 1. August waren sicherlich nicht nur die zwölf Auszubildenden aufgeregt, als sie von den Vorstandssprechern Karl-Michael Dommes und Norbert Kaufmann in Siegen begrüßt wurden. Gehören sie doch zum ersten Ausbildungsjahrgang der neuen Volksbank in Südwestfalen eG. Eine echte Premiere eben für beide Seiten.

Bei bestem Kaiserwetter konnten die Vorstandssprecher Karl-Michael Dommes und Norbert Kaufmann gemeinsam mit dem Bereichsleiter Personal, Dieter Fritz, und Ausbildungsleiterin Anke Bockelmann die zwölf neuen Auszubildenden auf der Dachterrasse der Volksbank in Siegen begrüßen.

Gemeinsam blickten sie nicht nur über die Dächer der Stadt, sondern auch in die eigene Zukunft. Denn diese habe einiges zu bieten. „Wir freuen uns sehr, dass Sie ab dem heutigen Tag ein Teil der Familie der Volksbank sind.

Sie starten Ihr Berufsleben in einer sehr spannenden und damit auch äußerst interessanten Zeit“, so Vorstandssprecher Dommes. Erst im vergangenen Monat habe man sich zur Volksbank in Südwestfalen eG zusammengeschlossen und damit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der Volksbank gestellt. „Für eine Zukunft deren Teil Sie nun sind.“

Besonders durch die Digitalisierung sei das Berufsbild der Bankkauffrau und des Bankkaufmanns in einem Umbruch. „Wir stehen hier vor ganz neuen Herausforderungen, die wir als Chance gerne annehmen“, erklärte Dommes und ergänzte: „Gerade hierzu brauchen wir Sie!“ Er erinnere sich noch sehr gut an seinen ersten Tag bei der Volksbank. „Genau wie Sie war ich aufgeregt. Gleichzeitig aber auch fasziniert.“

Die Begeisterung für den Beruf, den er vom ersten Tag an verspürte, erfülle ihn noch heute. Ein Umstand, den er auch den neuen Auszubildenden wünsche. Dommes: „Mit dem heutigen Tag stehen Ihnen ganz neue Wege offen. Sie müssen sie nur noch ergreifen.“

Auf dem Foto sind neben den zwölf neuen Auszubildenden die Vorstandssprecher Karl-Michael Dommes und Norbert Kaufmann (v.l.n.r.) zu sehen.

Foto: Oliver Thiele / Volksbank in Südwestfalen eG