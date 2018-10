LKW kracht in Stauende: Eine Person verletzt

(wS/mg) Olpe 23.10.2018 | Auf der A45 kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich. Ein LKW-Fahrer befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund, als er kurz vor dem Autobahnkreuz Olpe das Ende eines Staus übersah. Er krachte in einen Kleintransporter und schob drei Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen. Eine Person wurde schwer verletzt.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

.

