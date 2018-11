Freudenberg – Bei Einbruch zwei hochwertige PKW entwendet

(wS/ots) Freudenberg 08.11.2018 | Porsche und BMW wurden in der Nacht gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag – in der Zeit zwischen 01.30 und 06.30 Uhr – drangen Unbekannte in Freudenberg- Büschergrund in der Fließenhardtstraße in ein dortiges Haus ein und entwendeten dabei unter anderem zwei vor dem Haus abgestellte hochwertige Pkw.

Bei den beiden Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen BMW GSL M550i xDrive mit dem amtlichen Kennzeichen SI-RH 23 und einen weißen Porsche 911 Carrera S mit dem amtlichen Kennzeichen SI-H 991.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt nun gegen die noch unbekannten Einbrecher bzw. PKW-Diebe und bittet mögliche Zeugen dabei um sachdienliche Hinweise.

Die Ermittler interessiert besonders:

„Wem sind in der Vergangenheit bzw. in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Freudenberg-Büschergrund aufgefallen?“

„Wem sind die beiden entwendeten Fahrzeuge in der Nacht zu Donnerstag aufgefallen?“

„Wer kann sachdienliche Hinweise zum derzeitigen Standort der entwendeten Fahrzeuge machen?“

Hinweise bitte an die 0271-7099-0.