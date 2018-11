(wS/ots) Siegen-Geisweid 12.11.2018 | Die Polizei bittet um Mithilfe

Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in den Lagerraum einer Bäckerei in der Geisweider Breitscheidstraße ein und richten dabei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.



Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier