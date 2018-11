(wS/at) 28.11.2018 Kreuztal | Am Samstag, 01.12.2018, von 09.00 bis 13.00 Uhr, findet in Kreuztals Mitte der nächste Hofladen-

und Biomarkt statt.

Auch in den Wintermonaten erwartet die Besucher des Kreuztaler Hofladen- und Biomarktes auf dem Roten Platz ein umfangreiches Angebot von Biowaren und Selbsterzeugnissen.

Wieder mit dabei ist z.B. Martina Konrad von Spice Art mit einem Sortiment 100 % natürlicher Gewürze und handgemachter Mischungen nach hauseigenen Rezepten.