Siegen – Vandale beschädigt mehrere Autos

(wS/ots) Siegen 30.11.2018 | Vandale beschädigt mutwillig mehrere Autos

Ein noch unbekannter Mann demolierte am Donnerstagmorgen in Siegen im Bereich der Blauwunderstraße/Tiergartenstraße mehrere dort geparkte Fahrzeuge, indem er mutwillig gegen die Fahrzeugtüren trat. Anschließend entfernte sich der Übeltäter zu Fuß in Richtung City-Galerie.

Er wird wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, südländischer Herkunft, sehr schlank; kurze, schwarze Haare; 3/4 lange, schwarze Outdoorjacke; dunkle Hose. Weitere Hinweise zu dem Vandalen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 4 unter 0271-7099-0 entgegen.



