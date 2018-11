Siegen – Winterprogramm 2018/19 Skifreunde Hüttental

(wS/red) Siegen 01.11.2018 | Winterprogramm 2018/19 der Skifreunde Hüttental

Die Skifreunde Hüttental e.V. haben auf ihrer kürzlich durchgeführten Herbstversammlung das Winterprogramm beschlossen. Bereits seit September läuft die Ski- und Fitnessgymnastik jeden Montag von 19 bis 20 Uhr in der Turnhalle der Dautenbachschule in Weidenau. Auch im 65. Jahr des Vereinsbestehens bildet der traditionelle Skibasar am 18. November, der wiederum im Autohaus Schneider in Weidenau stattfindet, einen Schwerpunkt der Vereinsaktivitäten. Soweit die Schnee- und Wetterverhältnisse es zulassen, bieten die Skifreunde im Laufe des Winters einen Familientag sowie Skiausflüge auf die Pisten des Sauerlandes an.

Als Alternative dazu ist eine Fahrt in eine Skihalle geplant. Höhepunkt und Abschluss der winterlichen Aktionen bildet die in jedem Jahr angebotene einwöchige Skifreizeit, die im März kommenden Jahres wieder nach Badia/Petraces in Südtirol führt. Gastteilnehmer sind zu allen Fahrten herzlich willkommen. Interessenten können sich an den Vereinsvorsitzenden Hanns Meissner, Tel. 01703293932 wenden. Aktuelle Informationen über die Aktivitäten und Termine des Vereins finden sich auf der Internetseite www.Skifreunde-Huettental.de



Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier