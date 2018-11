Soest – Versuchte Vergewaltigung-Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) 11.11.2018 Soest | Am Donnerstagabend kurz vor 22:00 Uhr ging eine 20-jährige Frau nach dem Besuch auf der Allerheiligenkirmes auf der Brüder-Walburger-Wallstraße in Richtung Walburger Tor. Vor der Unterführung wurde die junge Frau von zwei Männern in gebrochenem Deutsch angesprochen. Sie sagte jedoch, dass sie mit ihnen nichts zu tun haben wolle.

Unmittelbar vor der Unterführung wurde sie von den Männern gepackt und die Böschung in Richtung der Bahngleise hochgezogen und zu Boden geworfen. Nachdem sie die Frau aus der Sichtweite der Straße gezogen hatten, fingen sie an die junge Frau in den Intimbereichen zu berühren, und versuchten ihr die Hose herunterzuziehen.

Die Frau wehrte sich massiv, und schließlich gelang es ihr aufzustehen und wegzulaufen. Sie lief in Richtung Bahnhof und konnte sich in ein Taxi retten. Der Fahrer informierte dann die Polizei.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Diese konnten wie folgt beschrieben werden: Beide waren von südländischem Aussehen, zwischen 20 und 25 Jahren alt. Ein Täter war etwa 195 Zentimeter groß und hatte eine stämmige, kräftige Figur. Er hatte dunkelbraune Haare, unten kahl rasiert und oben längeres Haar, eine Art „Undercut“. Er hatte einen Dreitagebart und blaue Augen. Er war mit einem dunklen Sweatshirt mit weißer Aufschrift bekleidet.

Der zweite Täter war deutlich kleiner, etwa 178 Zentimeter groß und hatte dunkelbraune Haare.

Die Geschädigte konnte sich bei ihrer Vernehmung erinnern, dass sich kurz vor der Tat auf dem gegenüberliegenden Weg der Unterführung noch eine junge Frau zu Fuß unterwegs war. Sie hatte lange, blonde Haare, war etwa 170 Zentimeter groß und 19 bis 22 Jahre alt. Unter Umständen sind dieser Zeugin die späteren Täter aufgefallen. Sie wird gebeten, sich mit der Polizei in Soest in Verbindung zu setzen. Dies gilt selbstverständlich auch für alle weiteren Personen, die Hinweise auf die Tat und die Täter geben können. Telefon: 02921-91000.

