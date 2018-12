Bad Laasphe – 20-Jähriger überschlägt sich mit Corsa: Vier Verletzte

(wS/ots) Bad Laasphe 13.12.2018 | Fahranfänger überschlägt sich mit vollbesetztem Auto

Am Mittwoch gegen 15 Uhr kam ein 20-jähriger Fahranfänger in Bad Laasphe aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der L 718 ab. Der Kleinwagen des aus dem Raum Marburg stammenden 20-Jährigen überschlug sich und blieb schließlich in der Mitte der Fahrbahn auf dem Dach liegen.

Die bei dem Unfallgeschehen leicht verletzten vier Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die L 718 musste zeitweise vollständig gesperrt werden. Der Corsa erlitt einen Totalschaden.

Fotos: ots

