Golf kracht in Mauer – Fahrerin leicht verletzt

(wS/LS) Freudenberg – Oberfischbach 28.12.2018| Am Freitagnachmittag kam es in Oberfischbach zu einem Alleinunfall. Eine 38-Jährige fuhr aus Richtung Oberfischbach in Richtung Häuslingen. Am Ortsausgang kam die Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und krachte in eine Mauer.

Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus verbracht.

Fotos: L.Schneider /wirSiegen.de

