Hilchenbach: Keine geführten Mountainbike-Touren 2019 in Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 13.12.2018 | Keine geführten Mountainbike-Touren 2019 in Hilchenbach; Erlebnisführungen sind wieder geplant!

Seit 2012 bot der zertifizierte Mountainbike-Tourenguide Klaus Jung geführte Mountainbike-Touren in Hilchenbach an. Seine Touren waren jedes Mal rasch ausgebucht und schnell hatte sich herumgesprochen, dass die Touren gut geplant sind und dabei für viel Spaß und Bewegung gesorgt ist.

Von den Teilnehmern sammelte Klaus Jung 5 Euro ein. Dieses Geld, das so im Laufe des Jahres zusammengetragen wurde, spendete er alljährlich zur Vorweihnachtszeit einem sozialen Zweck.

Für das Jahr 2019 hat der Tourenguide nun eine Pause geplant. Die Touristik-Information der Stadt Hilchenbach dankt ihm für die vielen tollen Touren, die er durchgeführt hat und bedauert es außerordentlich, dass nun 2019 erst einmal Schluss damit ist.

Allerdings wird die Reihe der Erlebnisveranstaltungen auch in 2019 weitergehen. Die geplanten Veranstaltungen in Form von Familienwanderungen, Erlebnisführungen, Fotowanderungen, Mehrtageswanderung für Frauen und vieles mehr, werden zurzeit gesammelt und in einer Broschüre zusammengefasst. Die Broschüre wird dann spätestens im März 2019 wieder veröffentlicht werden.

