Hilchenbach: Stadtbücherei in der Wilhelmsburg vom 22. Dezember bis zum 1. Januar 2019 geschlossen

(wS/red) Hilchenbach 13.12.2018 | Stadtbücherei in der Wilhelmsburg vom 22. Dezember bis zum 1. Januar 2019 geschlossen

In den Weihnachtsferien bleibt die Stadtbücherei am 27. und am 28. Dezember geschlossen.

Der letzte Öffnungstag der Stadtbücherei in diesem Jahr ist also Freitag, der 21. Dezember. Im kommenden Jahr ist das Team der Stadtbücherei ab Mittwoch, dem 2. Januar 2019, wieder für die Kundinnen und Kunden da.

Die Ausleihfristen werden über Weihnachten automatisch um eine Woche verlängert, so dass die Rückgabetermine erst auf die Zeit nach den Schließtagen fallen.

Das Büchereiteam mit Birgit Latz, Martina Plugge, Andrea Klein und Katrin Metzen wünscht allen Kundinnen und Kunden geruhsame und friedlich-schöne Feiertage.

