(wS/ots) Kreuztal 27.12.2018 | Stark alkoholisiert Mofa gefahren und schwer gestürzt

Ein unter erheblichem Alkoholeinfluss stehender 28-jähriger Mofa-Fahrer kam am späten Dienstagabend in Kreuztal-Buschhütten mit seinem Zweirad zu Fall und zog sich dabei äußerst schwere Verletzungen zu, so dass er zunächst vor Ort von Rettungssanitätern und einem Notarzt versorgt und alsdann in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.



