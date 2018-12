Kreuztal – Seniorenbeirat – Smartphone-Kurs 2019

(wS/red) Kreuztal 13.12.2018 | Seniorenbeirat Kreuztal bietet Smartphone-Kurs an

Das Smartphone kann gerade für ältere Menschen ein wichtiger Alltagshelfer sein. Aber viele Seniorinnen und Senioren kennen die vielfältigen Möglichkeiten ihres Smartphones noch gar nicht und sind unsicher im Umgang mit ihrem Gerät. Welche Einstellungen muss ich vor-nehmen, wie verschicke und empfange ich SMS/WhatsApp-Nachrichten und Emails, wie speichere ich Bilder oder nutze das Internet per WLAN?

Wer könnte hier besser Antworten geben als Jugendliche, für die der Umgang mit dem Smartphone zum Alltag gehört. Der Seniorenbeirat der Stadt Kreuztal bietet daher in Zusammenarbeit mit der Clara-Schumann-Gesamtschule Kreuztal erneut einen Smartphone-Kurs an. Schülerinnen und Schüler erläutern die Funktionen des Smartphones und üben gemeinsam mit den Seniorinnen und Senioren die Anwendungen ein. Dabei orientieren sie sich an den Wünschen der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Der zweitägige Kurs findet am 16.01. und 23.01.2019, jeweils von von 14:20 Uhr bis 15:20 Uhr in der Clara-Schumann-Gesamtschule, Djurslandweg 2, 57223 Kreuztal, statt.

Der Kurs ist kostenlos und auf 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt.

Anmeldung:

Geschäftsstelle des Seniorenbeirates Kreuztal

Helga Rother

Telefon: (02732) 51-470 oder per E-Mail: senioren@kreuztal.de

Bei der Anmeldung ist anzugeben, welches Smartphone genutzt wird.

