Online Anmeldung EJOT – Triathlon 05.05.2019 öffnet in einer Woche

(wS/red) Buschhütten 13.12.2018 | 32.EJOT Triathlon in Buschhütten am 05.Mai 2019 – Anmeldung öffnet am Mittwoch, 19.12.2019, 12 Uhr

Wie sich in den letzten Jahren bewährt hat, öffnet sich das Online-Formular für die Anmeldung zum 32.EJOT Triathlon in Buschhütten, wieder am Mittwoch vor Weihnachten. In diesem Jahre ist es der 19.12.2018, 12 Uhr.

Die Teilnehmer sollten sich bereits an diesem Wochenende in Ruhe auf die Anmeldung vorbereiten, damit beim Ausfüllen des Anmelde-Formulars keine Hektik aufkommt, weil Daten nicht zur Hand sind. Alle Informationen unter triathlon-buschhuetten.de

Der Veranstalter macht darauf aufmerksam, dass auf Doppelmeldungen verzichtet werden muss. Die Daten, die eventuell falsch eingegeben oder vergessen wurden bei der Anmeldung sollten nur in Form einer eMai: triathlon-anmeldung@tvg-buschhuetten.de nachgereicht werden.

Ebenfalls Wichtig: Bitte tragt euch auf der Warteliste ein, falls schon alle Startplätze vergeben seid und sendet die Anmeldung für die Warteliste los. In diesem Jahr – 2018 -konnten fast alle Teilnehmer von der Warteliste bis Ende April noch einen Startplatz ergattern.

Es werden folgende Disziplinen angeboten:

Buschhüttener Jedermanndistanz = 0,5 km – 26,0 km – 5,3 km

Buschhüttener Kurzdistanz = 1,0 km – 41,9 km – 9,54 km

Buschhüttener Staffelwettbewerb = 0,5 km – 26,0 km – 5,3 km

Die NRW-Liga Damen und Herren und die Seniorenliga wird am 5.Mai in Buschhütten ihre Saisoneröffnung haben. Somit wiederum Heimspiel für das EJOT Team in der NRW-Liga Damen und Herren und der Seniorenliga. Ebenfalls mit dabei, die Teams aus Netphen und dem RSV Osthelden. Diese Anmeldung läuft über den NRWTV und muss erst 1 Woche vor dem Rennen abgegeben werden.

Buschhütten ist mit seiner Veranstaltung der 2.Veranstaltung nach Hünsborn, die im Rahmen der Volksbank Duathlon/Triathlon Kreismeisterschaften 2019 des Kreises Siegen-Wittgenstein durchgeführt werden.

Zum Schluss: Die ersten 100 Anmeldungen dürfen beim Triathlon-Meeting im Besucherzentrum der Krombacher Brauerei am 28.März 2019 mit dabei sein und erhalten Anfang Januar 2019 eine Einladung hierzu.

DANKE sagt der TVG Buschhütten besonders seinen Partnern, ohne die solch ein Event nicht durchführbar ist. Wer den Triathlon Buschhütten unterstützen möchte und hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, der wende sich bitte an den Sportdirektor Triathlon des TVG Buschhütten Rainer Jung unter: rainer.jung@tvg-buschhuetten.de

Man findet alle unsere Partner auf unserer Homepage und auch im Trailer zur Veranstaltung den man auf Facebook aber auch Youtube hier findet:

Auf Facebook: https://www.facebook.com/ejot.team/videos/2193912804270207/

Auf Youtube: https://youtu.be/pDrRbSKBN9U

Nun heißt es vorbereiten und am nächsten Mittwoch schnell anmelden, da das Kontingent wieder sehr schnell ausgeschöpft sein kann.

Bericht: Sabine Jung

