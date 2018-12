Siegen – Unbekannte Graffiti-Schmierer werden gesucht

(wS/ots) Siegen 13.12.2018 | Unbekannte Graffiti-Schmierer werden gesucht

Unbekannte sprühten am Dienstagabend bzw. in der Nacht zu Mittwoch im Vorraum einer in der Bahnhofstraße gelegenen Bankfiliale ein Graffiti an die Scheibe sowie auf das Touchdisplay des Kontoauszugautomaten und richteten dabei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an.

Auch in der Siegener Sankt-Johann-Straße kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Hier wurde der Eingangsbereich eines Telekommunikationsgeschäftes auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern mit Lacksprühfarbe verunstaltet.

Und außerdem war auch noch ein Lebensmittelmarkt an der Leimbachstraße Zielojekt der nächtlichen Schmierfinken.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern erbittet das Siegener Kriminalkommissariat 4 unter 0271-7099-0.



Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier