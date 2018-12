Stadt Hilchenbach: Geschenkideen zu Weihnachten aus dem Rathaus

(wS/red) Hilchenbach 05.12.2018 | Geschenkideen zu Weihnachten aus dem Rathaus

Die Touristik-Information der Stadt Hilchenbach hält auch in diesem Jahr wieder einige Geschenkideen, nicht nur zu Weihnachten, bereit.

Besonders beliebt und sehr flexibel zu verwenden ist der Hilchenbacher Einkaufsgutschein. Dieser ist in den Werten 5, 10 und 20 Euro erhältlich und bei mittlerweile 53 Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistern in Hilchenbach einlösbar. Ein Geschenk für jedes Alter und beide Geschlechter.

Aktuellster Artikel ist der Hilchenbach-Stockschirm mit Automatik-Öffnung und Luftkurort-Logo zum Preis von 5,50 Euro. Bereits für 5 Euro kann ein stilvolles, qualitativ hochwertiges Taschenmesser mit Hilchenbach-Logo erworben werden, eine hochwertige Geschenkidee zum kleinen Preis für aktive Menschen, die sich gern in der Natur aufhalten. Ebenfalls für 5 Euro ist die Hilchenbach-Tasse, schlicht und elegant, mit Ginsburg und Rothaarsteig-Logo, zu erhalten. Naturfreunde mögen auch die Hilchenbach-Cap aus Baumwolle mit aufgesticktem Logo „Hilchenbach“. Der Preis für die Caps, in den Farben beige und grau, beträgt 5,50 Euro. Die Schlüsselanhänger, die zugleich auch Flaschenöffner sind, kosten einen Euro und sind in den Farben silber, schwarz, rot, grün und blau erhältlich.

Eine Kollektion für Verspielte bilden Magnet (3,50 Euro), Tasse (11,95 Euro) und Brettchen (8,50 Euro) im Hilchenbacher MILA-Design, die aber auch einzeln jeden Gabentisch bereichern können.

Mit dem Rothaarsteig-Flachmann aus Edelstahl mit Sicherheitsdrehverschluss zum Preis von 12,95 Euro und dem passenden, satinierten sowie spülmaschinengeeigneten Schnapsgläschen mit Rothaarsteig-Logo für 1,95 Euro haben Kunden und Gäste weitere Geschenkmöglichkeiten.

Drucksachen wie die Rothaarsteig-Wanderkarte für 11 Euro, den Rothaarsteig-Erlebniswanderführer für 16 Euro, die Wanderkarte Hilchenbach für 5 Euro und die Radwanderkarte Siegerland-Wittgenstein in wetterfester Ausführung mit kostenlosem GPS-Tracks-Download für 7,95 Euro sind ebenfalls beliebte Weihnachtsgeschenke für in der Natur der näheren Umgebung aktive Menschen.

Die Mitarbeiterinnen Kerstin Broh und Susanne Träger freuen sich auf an den Geschenken Interessierte. Der direkte Weg zur Touristik-Information führt dabei durch den gesonderten Seiteneingang, der sich rechts vor dem Haupteingang des Rathauses befindet.

Nähere Informationen zu den Geschenkartikeln und Gutscheinen finden Interessierte auch im Internet unter www.hilchenbach.de.

