(wS/LS) Siegen 17.12.2018| Am Montagnachmittag befuhr ein 66-Jähriger mit seiner 62jährigen Beifahrerin den BAB Zubringer (B62) von IKEA in Richtung Autobahn. Dabei kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Durch das Unfallgeschehen verletzten sich beide Insassen leicht. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus transportiert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Fotos: L. Schneider / wirSiegen.de