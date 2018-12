Video: Brand in Mehrfamilienhaus: Drei Verletzte und 50.000 Euro Schaden

(wS/ots) Siegen-Eiserfeld14.12.2018 | Am Donnerstag gegen 23:00 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Eiserfelder Straße ausrücken. Der Brand, der nach ersten Erkenntnissen in einer Wohnung im ersten Obergeschoß ausgebrochen war, konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Brand in Mehrfamilienhaus: Drei Verletzte und 50000 Euro Schaden

Drei Hausbewohner zogen sich durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 50000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

