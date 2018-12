(wS/mg) Wilnsdorf-Niederdielfen 28.12.2018 | Eine 40-Jährige VW-Fahrerin war am Freitagmorgen auf der L.839 von Anzhausen in Richtung Niederdielfen unterwegs. Kurz nach der Einmündung Flammersbach geriet die Fahrerin mit ihrem Polo gegen den rechten Bordstein. Nachdem sie das Lenkrad nach links verzogen hatte, schoss das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn und landete nach einem Überschlag in einer Wiese. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. An ihrem Polo entstand Totalschaden.



Fotos: M.Groß/wirSiegen.de