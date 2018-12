Wer kennt diese Frau oder kann sachdienliche Hinweise geben?

(wS/ots) 21.12.2018 Siegen | Am 04.10. und am 07.11.2018 entwendete eine unbekannte junge Frau Spielzeugfiguren zusammengenommen im Wert von 1500 Euro aus einer Buchhandlung in der Citygalerie.

Die Polizei veröffentlicht nun dieses Foto, das eine etwa 25-jährige Frau mit dunkelblonden, zum Zopf gebundenen Haaren zeigt, die mit einem dunklen Oberteil bekleidet war.

Die Ermittler der Siegener Kriminalkommissariats 5 fragen nun: „Wer kennt diese Frau oder kann sachdienliche Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?“

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0271-7099-0 entgegen.

Foto: Polizei