Bad Berleburg – Versuchter Einbruch in Sportheim in Raumland – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Bad Berleburg-Raumland 08.01.2019 | Einbrecher richteten Sachschaden an

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte, gewaltsam in das Sportheim der Sportfreunde Edertal in Bad Berleburg-Raumland einzudringen und richteten dabei einen Sachschaden von rund 600 Euro an.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter 02751-909-0 entgegen.

