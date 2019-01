Burbach – Einbruch in Jugendtreff: Geldkassette gestohlen

(wS/ots) Burbach 10.01.2019 | Jugendzentrum wurde zum Ziel von Einbrechern

Im Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag drangen Unbekannte gewaltsam in den Jugendtreff in Burbach in der Nassauischen Straße ein und entwendeten dort unter anderem eine Geldkassette.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier