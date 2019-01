Burbacher Grundschulgebäude: Sachbeschädigung und Einbruchsversuch

(wS/ots) Burbach 23.01.2019 | Vandalismus und Einbruchsversuch an Burbacher Grundschule

Am vergangenen Wochenende demolierten Unbekannte eine Glasscheibe der Burbacher Grundschule am „Marktplatz“ und richteten dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Und am Montagabend bzw. in der Nacht zu Dienstag kam es zu einem Einbruchsversuch in den Raum der Übermittagsbetreuung der Schule.

Auch dabei entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Hinweise zu den Übeltätern nimmt das Kriminalkommissariat unter 0271-7099-0 entgegen.

