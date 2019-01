Dank aufmerksamer Zeugin: Polizei ermittelt Unfallflüchtigen

(wS/ots) Kreuztal 21.01.2019 |Ein unter erheblichem Alkoholeinfluss stehender 22-jähriger Golf-Fahrer beschädigte in der Nacht zu Sonntag in Kreuztal in der Kattowitzer Straße beim Ausparken einen anderen PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort – dabei einen Schaden von immerhin 4.500 Euro hinterlassend. Das Unfallgeschehen wurde jedoch von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, welche die Polizei informierte.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte der junge Mann zu Hause angetroffen werden. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gegen ihn gefertigt.

