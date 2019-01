Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Bad Berleburg 21.01.2019 | Am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 11 und 20.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bad Berleburg an Breslauer Straße ein, indem sie eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam aufhebelten. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter 02751-909-0 entgegen.

.

