Einen wunderschönen guten Morgen an alle wirSiegen-User

(wS/at) 10.01.2019 Kreuztal | Wir wünschen Euch allen einen schönen Januartag und begrüßen den Morgen mit zwei Leserfotos von Ralf Melchert.

Hier zu sehen – einmal die Freudenberger Altstadt. Viel fotografiert, doch immer wieder schön. Besonders so „verdichtet“ in diesem Licht und den winterlich rauchenden Schornsteinen. Zum anderen die Siegauen in Netphen. Als Model dient hier ein toter Baum im Sonnenunterganslicht.

Viele Grüße aus Kreuztal

Fotos: Vielen Dank an Ralf Melchert

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier