Ernsting’s family – Wiedereröffnung in Wilnsdorf

(wS/red) Wilnsdorf 28.01.2019 | DAS EINKAUFSPARADIES FÜR DIE GANZE FAMILIE – Umgebaute Ernsting’s family Filiale in Wilnsdorf erstrahlt in neuem Glanz

Nach den Umbauarbeiten öffnet die Ernsting’s family Filiale in Wilnsdorf, Standort Marktplatz 4 ab dem 1. Februar 2019 wieder ihre Pforten. Die umgestaltete Filiale erstrahlt für die Kundinnen und Kunden in neuem Glanz und macht jeden Einkauf zum Erlebnis.

Auf einer großzügigen Verkaufsfläche von rund 165 Quadratmetern ist ein modernisiertes Einkaufsparadies entstanden, in dem sich die Kundschaft wohlfühlen und nach Herzenslust stöbern kann. Das Sortiment verspricht Shopping-Spaß für die ganze Familie: Ob modische Kinder- und Damenoutfits oder Herrenwäsche, Spielwaren oder Wohnaccessoires – Ernsting’s family bietet stets hochwertige Qualität zu überraschend günstigen Preisen.

Gebietsleiter Kay Wäninger erklärt stolz: „Wir wollen unseren Ernsting’s family Fans nur das Beste bieten: Vom Kleinkind bis zum Senioren soll sich jeder bei uns wohlfühlen und in angenehmer Atmosphäre einkaufen können. Durch den Umbau ist uns genau dies gelungen – die Verkaufsräume sind jetzt noch heller und übersichtlicher gestaltet. Als besonderes Geschenk zum Eröffnungstag bekommt jeder Kunde einen Rabatt von 20 Prozent auf das gesamte Sortiment.“

Über Ernsting’s family

Ernsting‘s family ist mit rund 1.850 Filialen, einer mehrfach ausgezeichneten Online-Präsenz und rund 12.000 Mitarbeitern einer der größten Cross-Channel-Anbieter im deutschen Textileinzelhandel. Im November 2017 erhielt das Unternehmen die Auszeichnung „Händler des Jahres“ in der Kategorie Großunternehmen. Mit einem Umsatz von rund 1,15 Milliarden Euro verzeichnete Ernsting‘s family im Geschäftsjahr 2017/2018 ein erneut deutliches Wachstum. Das Unternehmen mit Sitz in Coesfeld (Westfalen) bietet Mode und Accessoires für die ganze Familie mit den Schwerpunkten Wäsche, Damen- und Kinderbekleidung. Qualität zu überraschend günstigen Preisen ist die Prämisse des Unternehmens, welches mit sozialer, gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung die Erschließung neuer Vertriebswege und Verkaufsstandorte kontinuierlich fortsetzt.

