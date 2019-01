Fiat-Fahrerin bei Unfall verletzt

(wS/mg) Siegen 15.01.2019 | Gegen 14:30 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung über einen Verkehrsunfall in der Weidenauer Industriestraße ein. Eine PKW-Fahrerin beabsichtigte mit ihrem Fiat von einem Parkplatz, der parallel zur Fahrbahn verläuft, auf die Industriestraße einzufahren und ihren PKW zu wenden. Ein Passat-Fahrer konnte sein Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn nicht mehr zum Stehen bringen und krachte mit voller Wucht in die Fahrerseite des Fiats. Die Unfallverursacherin zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen zu. Sie wurde nach erster ärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de