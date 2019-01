Handball WM in Deutschland – Wer sind die beliebtesten Handballer?

(wS/red) BRD 10.01.2019 | Social-Media-Analyse: Das sind die beliebtesten Handballer der WM

Wettbasis untersucht die Instagram-Profile der Handballstars

Uwe Gensheimer ist der beliebteste Spieler der deutschen Nationalmannschaft

Die französische Mannschaft hat durchschnittlich die meisten Follower

Mit durchschnittlich 38.000 Followern sind die Spieler der französischen Handball-Nationalmannschaft bei der diesjährigen Weltmeisterschaft die beliebtesten auf Instagram. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung Informationsplattform für Sportwetten, Wettbasis (www.wettbasis.com). Das Unternehmen hat die Instagram-Performance der Spieler aus den favorisierten Nationalmannschaften analysiert.

Die beliebtesten Spieler der deutschen Nationalmannschaft

Mit rund 146.000 Followern ist Uwe Gensheimer mit großem Abstand der beliebteste Handballer der deutschen Nationalmannschaft. Auf Platz zwei folgt Torwart Andreas Wolff mit 88.000 Followern. Den dritten Platz belegt Patrick Groetzki (39.000 Instagram-Follower). Es folgen Hendrik Pekeler und Jannik Kohlbacher mit 35.000 beziehungsweise 33.000 Followern.

Die beliebtesten Spieler der Favoriten-Mannschaften

Der Franzose Luka Karabatić ist der größte Influencer aller analysierten Spieler: 150.000 Menschen folgen ihm auf Instagram. Platz zwei bis vier belegen ebenfalls Kollegen seines Vereins Paris St. Germain: hinter Uwe Gensheimer rangieren Mikkel Hansen aus Dänemark (145.000 Abonnenten) und der Franzose Luc Abalo (130.000 Follower).

Franzosen am beliebtesten – Spanier am aktivsten

Besonders die Spieler der französischen Handballnationalmannschaft sind auf Instagram begehrt – 7523.000 Menschen verfolgen insgesamt die Posts aller Spieler. Rund 200.000 Abonnenten weniger haben die Spieler der dänischen Nationalmannschaft, die in diesem Ranking auf Platz zwei landen (536.000 Follower). Knapp dahinter befinden sich die deutschen “Bad Boys” mit 465.000 Followern.

Durchschnittlich am meisten posten hingegen die spanischen Spieler auf Instagram: 384 Beiträge befinden sich im Schnitt auf ihren Profilen. Dagegen teilen die anderen Mannschaften deutlich weniger: Auf den Accounts der zweitplatzierten Franzosen befinden sich im Schnitt rund ein Fünftel Beiträge weniger (285 Beiträge pro Account). Platz drei sichern sich die Dänen mit durchschnittlich 280 Beiträgen pro Account.

Über die Untersuchung

Wettbasis hat die Instagram-Profile der Spieler aus den teilnehmenden Handball-Nationalmannschaften der WM 2018, die die niedrigsten Wettquoten bezogen auf den Titelgewinn aufweisen, analysiert. Dazu gehören die Mannschaften von Dänemark, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Norwegen, Schweden und Spanien. Für jeden Spieler wurde das Instagram-Profil recherchiert und die Anzahl der Follower und veröffentlichten Beiträge erhoben. Stichtag für die Datenerhebung war der 09.01.2019 mit zum Teil vorläufigen Kadern.

Alle detaillierten Ergebnisse finden Sie unter:

www.wettbasis.com/sportwetten-news/social-media-analyse-das-sind-die-beliebtesten-handballer-der-wm.html

Über Wettbasis

Wettbasis (www.wettbasis.com) ist die führende Informationsplattform für Sportwetten in Deutschland. Auf der Website werden täglich detaillierte Analysen, Statistiken, Anbietervergleiche und Wetttipps veröffentlicht, um Sportbegeisterte mit dem nötigen Know-How für ihre Tipps zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2002 in Wien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet. Wettbasis ist Teil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten in der iGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von 250 Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wien beschäftigt.