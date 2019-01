Hilchenbach: Aktion Glückslos auch 2018 wieder ein Erfolg

(wS/red) Hilchenbach 15.01.2019 | Annähernd 50 Gutscheine und Sachpreise konnten den Gewinnern überreicht werden



In der Vorweihnachtszeit hat der Aktionsring Hilchenbach e.V. wieder mit vielen Hilchenbacher Einzelhändlern, Gastronomiebetrieben und Dienstleistern bereits zum 4. Mal in Folge die Aktion „Glückslose„ durchgeführt.

Zu diesem Anlass erhielten alle Kunden der teilnehmenden Händler in Hilchenbach, die in der Zeit von Ende November bis Weihnachten ihre Einkäufe vor Ort tätigten, ein Glückslos geschenkt.

Je mehr der Kunde in Hilchenbach einkauft hat, umso mehr Glückslose erhielt er. Um teilzunehmen, mussten diese einfach nur mit den eigenen Kontaktdaten ausgefüllt und in einem der Geschäfte oder in der Touristik-Information abgegeben werden.

Als Anreiz diente neben dem entspannten Einkaufen vor Ort auch eine Abschlussverlosung. Unter allen Glückslosen, die bis zum Jahresende in der Geschäftsstelle des Aktionsringes abgegeben wurden, konnte eine Vielzahl von Gewinnen verlost werden. Die teilnehmenden Händler hatten dafür Sachpräsente oder Wertgutscheine gespendet.

Am 7.Januar 2019 zog unsere Glücksfee unter Aufsicht dann die Gewinner.

Den ersten Preis, einen Hilchenbacher Einkaufsgutschein im Wert von 100 € erhielt Tanja Jung. Über den zweiten Preis, einen Schleich Bauernhof im Wert von 100 € freute sich Dirk Reichel. Einen Bobby Car im Volksbank Design im Wert von 90 € erhielt Ulrike Czogalla. Maximilian Taplick und Christine Bald können sich über einen Gutschein der Ginsburg – Stadtapotheke im Wert von je 75 € freuen.

34 weitere Gutscheine und 11 Sachpreise wurden ebenfalls verlost. Alle Gewinner wurden bereits schriftlich benachrichtigt.

Kyrillos Kaioglidis, Vorsitzender des Aktionsringes Hilchenbach, freut sich über die große Resonanz an der Hilchenbacher Aktion. Rund 5217 Glückslose wurden an Bürgerinnen und Bürger vor Ort, aber auch an Kunden aus den benachbarten Städten Kreuztal, Kirchhundem und Netphen ausgegeben und haben an der Verlosung teilgenommen.

Alle Beteiligten Akteure sind sich einig, auch in 2019 wird es zur Weihnachtszeit in Hilchenbach wieder Glückslose und attraktive Preise geben.

