(wS/ots) Kreuztal 15.01.2019 | Einbruch in Lagerhalle für Fahrräder

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in eine in Kreuztal-Kredenbach in der Auwiese befindliche Lagerhalle für Fahrräder ein. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

