Lehrgang des Siegerland Turngaus am 19. Januar 2019 beim TVE Netphen

(wS/red) Netphen 06.01.2019 | Aktivprogramm, anschließend Kaffee und Kuchen

Der Siegerland Turngau startet mit einem Lehrgang für Frauen ins neue Jahr. Samstagnachmittag, 19. Januar findet der Aktivtag für Frauen mit sechs Mitmachangeboten beim TVE Netphen statt, siehe auch angehängtes Programm oder auf www.siegerland-turngau.de.

Auf dem Programm, dass ausschließlich von qualifizierten Trainerinnen des Netpher Turnvereins gestaltet wird, stehen Workshops wie „deepWORK“, „Line dance“, „Pilates meet Faszien“ oder „Drums alive“.

Die Veranstaltung beginnt um 13:15 Uhr. Die Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, sich ihr Aktivprogramm selbst zusammenzustellen. Im Anschluss an die Aktivtäten dürfen sich die Frauen am Kaffee- und Kuchenbuffet im neuen TVE-Vereinsheim verwöhnen lassen. Eingeladen sind Übungsleiterinnen und alle an Bewegung interessierten Frauen.



