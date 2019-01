Manuel Tuna von der TSG Helberhausen mit erstem Ultramarathon in 2019

(wS/red) Hilchenbach 28.01.2019 | Erster Ultramarathon für Manuel Tuna in 2019

Ultraläufer der TSG Helberhausen mit starkem Auftakt in die Ultramarathon-Saison 2019

Am 26.01.2019 fand in Rodgau bereits zum 20. Mal der 50 km-Ultramarathon statt, der den Auftakt der Ultramarathon-Cup-Wertung mit ingesamt 18 Läufen darstellt. Die Distanz wird auf einem 5 km langen und flachen Rundkurs absolviert.

Mit dabei war auch der Helberhäuser Manuel Tuna, der sich in einer Zeit von 3:35:47 h den 12. Platz im Gesamteinlauf von insgesamt über 830 Startern sichern konnte. In seiner Altersklasse M50 belegte er den 2. Platz (von 140 Startern in seiner Altersklasse!) – mit nur 1:02 Minuten Rückstand auf den Sieger. Auch in 2018 hat Manuel Tuna am 50 km-Ultramarathon in Rodgau teilgenommen – im Vergleich zum Vorjahr konnte er sich um 13 Minuten verbessern.

Manuel Tuna berichtete von einem guten Lauf bei verhältnismäßig guten Bedingungen. Er hat sich gut gefühlt und konnte nahezu über die komplette Distanz ein gleichmäßgies Tempo laufen – etwa ein Schnitt von 4:19 min pro Kilometer.

Bei der anschließenden Siegerehrung wurden zudem die Sieger der deutschlandweiten Ultramarathon-Cup-Wertung 2018 geehrt. Im vergangenen Jahr belegte Manuel Tuna hier den 2. Platz in der Altersklasse M45-54.



