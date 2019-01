Netphen – Unfallflüchtiger hinterlässt komplett demoliertes Orsteingangsschild

(wS/ots) Netphen 23.01.2019 | Begrüßungstafel der Dorfgemeinschaft Deuz in Netphen-Grissenbach zerstört, Verursacher flüchtig

Durch einen noch unbekannten Autofahrer wurde am vergangenen Donnerstag/Freitag eine in Holzfachwerk errichtete Begrüßungstafel der Dorfgemeinschaft Deuz in Netphen-Grissenbach in der Siegtalstraße komplett zerstört. Der Unfallverursacher befuhr die Siegtalstraße offensichtlich aus Richtung Grissenbach und kam dann in Höhe der Einmündung „Grabenbäume“ von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine ansteigende Böschung und prallte schließlich in das Holzbauwerk. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei konnte schon ermitteln, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen VW Caddy oder VW Touran handelt. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um weitere sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 02732-909-0.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier