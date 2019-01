(wS/ots) Neunkirchen 16.01.2019 | Einbruch in Spielcasino, allerdings ohne Beute

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch gegen 03.00 Uhr in Neunkirchen in ein Spielcasino an der Kölner Straße ein und richteten dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Spielcasinos beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0271-7099-0 zu melden.