(wS/ots) Siegen 29.01.2019 | Lkw-Fahrer übersah Fußgängerin

Am Montagmorgen gegen sieben Uhr wurde eine 18-jährige Fußgängerin beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in Siegen-Eiserfeld an der Eiserfelder Straße von einem LKW erfasst, so dass die junge Frau auf die Fahrbahn fiel.

Die 18-Jährige trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

