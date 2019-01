Siegen – Aktion Herzklopfen – Alle Kinderwünsche wurden erfüllt

(wS/red) Siegen 08.01.2019 | Eine kleine Überraschung bescherte Bürgermeister Steffen Mues als Wunschpate

Eine Überraschung ist es immer wieder: Was hat Bürgermeister Steffen Mues da eingepackt? Ein Kind, das sich etwas durch die Aktion Herzklopfen gewünscht hat, hat es erfahren und zwar an Heiligabend. Keine Überraschung ist, dass der Bürgermeister der Stadt Siegen die Aktion der gemeinnützigen Trägerin Alternative Lebensräume GmbH und dem AliBaba-Team seit Amtsantritt unterstützt, zum einen als Schirmherr und zum anderen als persönlicher Wunscherfüller.

„Ich freue mich, einem Kind einen Wunsch erfüllen zu können. Es sind oft die kleinen Dinge und Gesten, die Menschen, ob groß oder klein, glücklich machen und zeigen: Es hat jemand an Dich gedacht“, sagte Bürgermeister Mues bei der Päckchenübergabe.

„In diesem 12. Jahr der Aktion sind bei den Wunschengeln so viele Wünsche wie nie zuvor reingeflattert, 200 Wünsche mehr als im letzten Jahr“, sagt Geschäftsführerin Sonja Becker und bedankt sich mit dem Team am Sozialhäuschen für das Engagement. Bei der Aktion Herzklopfen können sich Kinder bis 14 Jahren aus einkommensschwachen Familien eine Kleinigkeit (bis zu rund 25€) wünschen. Die AliBaba-Lokale im Siegerland fungieren als „Wunschzentralen“, wo die Wünsche auf Erfüller treffen.

In der Vorweihnachtswoche begaben sich an zwei Tagen 12 Auslieferungsteams mit 20 Fahrerinnen und Fahrern auf den Weg, die Geschenke zu bringen. Fünf Teams haben gar ihren Privatwagen zum Weihnachtsschlitten gemacht. Das Team der Deutschen Bank war auch wieder mit dabei. Die Wunschlieferantinnen und Lieferanten fuhren vom südlichen Siegerland und Wahlbach, über Siegen und Nachbarstädte bis hin nach Bad Berleburg. Kirsten Fuhr: „Dem Frauenkreis der Kirchengemeinde Raumland gilt erneut ein besonderer Dank sowie dem Stadtteilbüro der Fritz Erler Siedlung, die in ihrem Umfeld die Verteilung übernahmen.

Auch dem Touristikbüro der Stadt Hilchenbach möchten wir danken, da von dort aus einige Wünsche an Patinnen und Paten vermittelt wurden. Ohne den hervorragenden ehrenamtlichen Einsatz der Bürgerinnen und Bürger wäre diese Kraftanstrengung rund um Herzklopfen gar nicht machbar. Ihnen ist es zu verdanken, dass die Kinder ihre Wünsche nach Winterschuhen oder Spielsachen wie einem Hulla-Hupp-Reifen oder Legos auch auspacken können.“

Mitarbeiterin Anita Capursi gibt einen kleinen Einblick in die Auslieferung: „Es hat alles ganz wunderbar geklappt. Wir waren an den Tagen bis 17 Uhr immer unterwegs. Überall wurden wir herzlich von den Familien empfangen. Es kommt nicht selten vor, dass wir auch zu einem Kaffee oder Tee eingeladen werden, was wir dann aber aus Zeitgründen nicht annehmen können, denn wir möchten ja alle Kinder vor Heiligabend erfreuen. Die Kinder hatten auch das kleine Dankeschön an die Paten parat.“

Das Dankeschön wird, ebenfalls auf einem anonymisierten Weg, den Paten zugestellt. „Das ist ein Briefchen oder manche Kinder malen etwas“, führt sie ein weiteres Markenzeichen der Aktion Herzklopfen aus. Vor dem Geschenkeausfahren ist einiges an Logistik gefragt. Auch das wird von den Mitarbeiterinnen und Helferinnen von AliBaba organisiert.

Erstmalig hatte die Aktion der Alternative Lebensräume GmbH so viele Wünsche zu erfüllen und „es erfüllt uns als Team mit Freude, dass wir es mit der Hilfe der Siegerländer- und Wittgensteiner Menschen geschafft haben!“, bedankt sich auch Sonja Becker bei allen, die wieder mit dabei waren. Im Grunde ist das ganze Jahr über bei AliBaba Herzklopfen, denn, so Kirsten Fuhr, werden derzeit noch die Dankesschreiben versendet, dann ginge es wieder los mit dem Basteln der schmucken Wunschengel und im Oktober würden die Termine für 2019 geplant.

