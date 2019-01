(wS/ots) Siegen 14.01.2019 | Einbruch in Wohnhaus

Ein noch Unbekannter verschaffte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Freudenberg widerrechtlichen Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Krottorfer Straße und entwendete dabei Bargeld, ein Mobiltelefon und eine Spielekonsole.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

