Siegen – Räuberisches Duo reißt Ladendetektiv zu Boden und tritt auf ihn ein

(wS/ots) Siegen 09.01.2019 | Ladendetektiv erwischt Diebe und wird von ihnen zu Boden gerissen und getreten

Zwei noch unbekannte junge Männer wurden am Dienstagabend gegen 19 Uhr in einem großen Verbrauchermarkt an der Eiserfelder Straße beim Diebstahl von mehreren Packungen Zigaretten und Dosenbier ertappt. Auf seiner Flucht wandte das diebische Duo zum Teil massive Gewalt gegen den Ladendetektiv an, indem es diesen mit Faustschlägen attackierte, zu Boden riss und dann noch auf ihn eintrat.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: 16-20 Jahre alt, schlank und 180 cm groß, beide dunkel gekleidet, einer trug eine olivgrüne Wollmütze, der andere ein schwarzes Basecap mit orangenen Applikationen. Beide führten schwarze Rucksäcke mit sich.

Weitere sachdienliche Hinweise zu den beiden Flüchtigen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.



