Siegerlandhalle – The 12 Tenors

(wS/red) Siegen 30.01.2019 | Wenn nicht jetzt, wann dann…..

Tickets für BEST OF

The 12 Tenors

THE GREATEST SONGS OF ALL TIME

Siegen – Siegerlandhalle

Samstag, 30. März 2019, 20 Uhr

Eine Riesenshow versprechen „The 12 Tenors“ bei ihrem Auftritt am Samstag, 30. März, in der Siegerlandhalle. Bei dem Tourmotto „Best of 12 Tenors – The Greatest Songs of all time“, darf man sich auf einen wunderbaren, unterhaltsamen Musikabend mit 12 Ausnahmesängern freuen. Die Besucher erwartet ein Hitfeuerwerk der Extraklasse. Präsentiert von 12 außergewöhnlichen Stimmen, begleitet von einer kreativen, vielseitigen Band und eindrucksvoll in Szene gesetzt von einer beeindruckenden Lightshow.

Aus 10 verschiedenen Ländern haben die 12 Tenöre zusammen gefunden, um ihr Publikum exzellent zu unterhalten. Das internationale Ensemble der „12 Tenors“ ist bekanntlich weltweit auf Tournee. Erst vor wenigen Wochen kehrte die Truppe von einer mehrwöchigen Tour durch Südkorea nach Europa zurück.

Seit einigen Jahren gehören sie in Europa und speziell in Deutschland zu den Top Acts im Showbusiness. In der Regel sind ihre Konzerte lange vor dem Termin ausverkauft. Das Publikum feiert die jungen Ausnahmekünstler mit wahren Begeisterungsstürmen.

Die 12 Tenöre verdienen sich die Liebe ihres Publikums jeden Abend mit einer unglaublichen Musikalität, mit Enthusiasmus und überschäumenden Temperament. Ihre unbedingte Liebe zur Musik ist jede Minute spürbar und sie ist ansteckend. Keine Vorstellung endet ohne Standing Ovations für die überragenden Leistungen der Künstler.

Klassische Arien, Pop-Hymnen, Rock-Klassiker – in ihrer neuen Show performen The 12 Tenors die größten Hits aller Zeiten! Mit ihren kraftvollen Stimmen und ihrer mitreißenden Energie ist kein Genre vor ihnen sicher. Mit ihrem unverwechselbaren klassischen und doch modernen Sound verbinden sie den Geschmack von Generationen.

Aus unterschiedlichen Nationen zusammengekommen, kennen sie nur ein Ziel: Ihr Publikum mit ihrer mitreißenden Leidenschaft für Musik anzustecken. Wie immer bei den Shows der 12 Tenöre, erwartet die Besucher Musik ohne (Alters-)Grenzen, eine neue spektakuläre Lichtshow, eindrucksvolle Choreographien, charmante Moderationen, eine rockige Live-Band und ein über zweistündiges vielfältiges Best of- Programm mit 12 Ausnahmesängern.

Karten für die neue Show der „The 12 Tenors“, am Samstag, 30. März, 20 Uhr, in der Siegerlandhalle, sind erhältlich bei Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, Tel.-Nr. 0271/2330727; Konzertkasse Siegener Zeitung, Obergraben 39, Tel. 0271/5940-350; EuroTicketStore Weidenau; Musicbox Dillenburg, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier