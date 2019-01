Technischer Defekt sorgt für Verkehrschaos in Kreuztal

(wS/LS) Kreuztal 31.01.2019| Am Donnerstagnachmittag kam es in Kreuztal an der Auffahrt auf die HTS in Richtung Siegen zu Behinderungen. Ein LKW hatte auf Grund eines technischen Defektes seinen Anhänger verloren. Der Anhänger bliebt mit seiner Ladung unmittelbar auf der Fahrbahn der Auffahrt der HTS liegen. Die HTS Auffahrt wurde zum Bergen der Ladung und des defekten Anhängers voll gesperrt, da ein Autokran eingesetzt werde musste. Ein zufällig vorbeifahrender Mitarbeiter der Fa. Dreisbach & Böcking Schwertransportservice konnte mit seinem speziell dafür ausgerüstetem Fahrzeug die Unfallstelle zunächst absichern und der Polizei bei der Vollsperrung behilflich sein. Die Vollsperrung konnte nach ca. einer Stunde aufgehoben werden.

Fotos: L.Schneider/wirSiegen.de