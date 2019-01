Unfall mit drei Fahrzeugen: Lieferwagen geriet in Gegenverkehr

(wS/mg) Fellinghausen 31.01.2019 | Ein Lieferwagen war am Donnerstag auf der Heesstraße in Fahrtrichtung Junkernhees unterwegs, als ein Pkw-Fahrer aus der Straße ,,Neuer Weg“ auf die vorfahrtsberechtigte Heesstraße einbiegen wollte. Der PKW streifte dabei den Lieferwagen, der dadurch in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Seat kollidierte. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L.908 musste in der Zeit der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

