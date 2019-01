Versuchter Einbruch in Sparkassengebäude in Neunkirchen-Struthütten

(wS/ots) Neunkirchen-Struthütten 24.01.2019 | Anwohner hörte verdächtige Geräusche

In der Nacht zu Donnerstag – um kurz vor drei Uhr – machten sich zwei noch unbekannte Männer an einem Fenster der Sparkassenfiliale in Neunkirchen-Struthütten im Malscheider Weg zu schaffen.

Ein aufmerksamer Anwohner wurde durch die zersplitternde Glasscheibe hellhörig, schaute nach dem Rechten und konnte dann noch beobachten, wie die beiden dunkel gekleideten, kräftig gebauten und etwa 1.80 Meter großen Personen in Richtung Kölner Straße weg liefen. Einer der Verdächtigen rannte alsdann über die Kölner Straße in Richtung Neunkirchen, der andere entfernte sich über die Straße „Im Wiesengrund“.

Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sparkasse bzw. in Struthütten beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.

