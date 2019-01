Video: Schwerer Unfall auf der L 718 mit zwei Schwerverletzten

(wS/ots) Bad Laasphe 08.01.2019 | In Bad Laasphe auf der L 718 kam es am Montagabend gegen 18 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen. Ein 32 jähriger VW-Golf-Fahrer war dort außerorts in Fahrtrichtung Bad Berleburg aus bislang noch ungeklärten Gründen kurz vor einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dann mit einem entgegenkommenden Mazda frontal kollidiert.

Schwerer Unfall auf der L 718: Zwei Schwerverletzte , 2 x Totalschaden

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Geschehen so schwer verletzt, so dass sie mit Rettungswagen in eine Spezialklinik verbracht werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.