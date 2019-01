Wettkampf der LG Kindelsberg Kreuztal Sportler gestern in Dortmund

(wS/red) Kreuztal/Dortmund 06.01.2019 | Erfolgreiche LGK-Athleten bei Dortmunder Sportfest

Die LG Kindelsberg Kreuztal konnte beim Sportfest in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle zahlreiche gute Ergebnisse einfahren.

Top-Sprinter Louis Vieweg startete mit einer 6,99 Sekunden über 60 Meter in den Wettkampf-Winter und löste damit auch das Ticket für die Deutschen Jugend Meisterschaften Ende Februar in Sindelfingen. Ebenfalls schnell unterwegs war sein Teamkollege Niklas Born. Er lief 7,34 Sekunden über die kurze Sprintdistanz und siegte auch im Kugelstoßen mit 12.27 Meter. Die 200 Meter gewann der U20-Athlet in 23,34 Sekunden. In der Männerklasse rannte Julius Knoche 7,19 Sekunden.

Nach langer Verletzung konnte Jenny Otterbach ein gelungenes Comeback feiern. Sie holte sich den Sieg über die 200 Meter in 26,15 Sekunden. Hürdensprinterin Louisa Thalmann war auch ohne Hürden schnell. 8,23 Sekunden für sie über 60 Meter. Teamkollegin Antonia Scholz lief ordentliche 60 Meter Hürden in 9,56 Sekunden und damit Quali für die Frauenklasse auf Westfalenebene.

U20-Mehrkämpfer Jonathan Schröder stellte über 200 Meter eine neue persönliche Bestzeit auf: 24,15 Sekunden für ihn. Grady Luzayadia lief in der männlichen U18 24,22 Sekunden über die Hallenrunde. Auch für ihn Bestzeit. In der U18 lief Robin Engel 54,11 Sekunden über 400 Meter.

In der weiblichen U16 knackte Lorena Meiser die Norm für die Westfalen Meisterschaften im März. Sie war nach 10,50 Sekunden über 60 Meter Hürden im Ziel.

Weitere Qualifikationen für westf. Meisterschaften erzielten:

MU20

60m Niklas Born

60m Daniel Boushmelev

WU20

200m Alina Bremhorst

MU18

60m/200m Grady Luzayadia

Till Marburger mit neuer Bestleistung!

Der Deutsche Vizemeister aus dem Sommer konnte sich beim Season Opening in Leverkusen im Stabhochsprung auf 4,05 Meter steigern und belegte damit den zweiten Platz.

