Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit 23- jährige leicht verletzt

(wS/LS) Hilchenbach 18.02.2019| Glück im Unglück hatte am Montagmorgen eine 23- jährige PKW Fahrerin. Die 23- jährige war auf der K31 unterwegs aus Hilchenbach- Grund kommend und wollte in Richtung Fahrtrichtung Hilchenbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit der Witterungsverhältnisse kam die Fahrerin mit ihrem PKW in einer Rechtskurve Links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie kam auf der Straße zum Stehen. Die 23- jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Fahrzeug erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Fotos: L.Schneider/wirSiegen.de

