Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wilnsdorf-Flammersbach

(wS/ots) Wilnsdorf-Flammersbach 18.02.2019 | Bargeld gestohlen

Am Sonntag in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Wilnsdorf-Flammersbach in der Jung-Stilling-Straße ein und entwendeten dabei u.a. vorgefundenes Bargeld.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier